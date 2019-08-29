РИАМО – 29 авг. Власти Москвы намерены ежегодно увеличивать подушевое финансирование средних школ, начиная с этого года, сообщает в четверг ТАСС.

Об этом на городском педсовете в рамках международного форума «Город образования» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мне задали вопрос о том, что мы должны системно повышать и нормативы душевого финансирования школьников. Мы приняли такое решение и закладываем в бюджете повышение подушевого финансирования. Более того, считаю, что это необходимо делать ежегодно, исходя из инфляции и возможностей городского бюджета», - рассказал мэр.

По его словам, нужно поощрять ведущие городские школы, увеличивая гранты. Также необходимо развивать материальную базу школ.

Форум «Город образования» проходит на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. На нем выступят около тысячи экспертов из 50 стран. Участников знакомят с современными техническими возможностями, которые создали в московских школах. Гости также смогут испытать новейшее оборудование и узнать о трендах образовательного процесса.

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