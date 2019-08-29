РИАМО - 29 авг. В Подмосковье стартовала массовая уборка урожая, общая посевная площадь, которая подлежит уборке, превысила 650 тысяч гектаров, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Больше всего в области выращивают кормовых культур, но в тоже время порядка 170 тысяч гектаров занимают зерновые, а также присутствуют овощи, картофель и салатная группа.

«Мы вышли на уборку озимых пшеницы, ржи, тритикале, рапса <…>. По рапсу мы уже закончили работу, рожь — практически половину запланированных объемов убрали, по пшенице порядка 88% убрали», - сказал Разин.

Он также отметил, что примерно через 1-1,5 недели в регионе приступят к массовой уборке по яровому севу. Кроме того, не так давно приступили к уборке раннего картофеля, сборке ранних овощей и салатной группы.

«В этом году мы поэкспериментировали с рапсом — порядка 3 тысяч гектаров озимого рапса было посеяно в Подмосковье. Неплохо себя культура показала — более 2,5 тысяч гектаров неплохо перезимовали. Сейчас уборка по озимому рапсу завершилась», - отметил Разин.

По его словам, эта культура также показала хорошую урожайность — около 25 центнеров с гектара. Для сравнения, с ярового рапса получается порядка 17-18 центнеров с гектара. Опыт посадки озимого рапса признали положительным. Поэтому в регионе планируется посеять порядка 10 тысяч гектаров в целом по региону.