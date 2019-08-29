РИАМО - 29 авг. Московское областное УФАС России включило ООО «Ремстрой-17» в реестр недобросовестных поставщиков, сведения о совершенном компанией нарушении предоставил детский сад №1 городского округа Власиха, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг на выполнение работ по ремонту цоколя. В связи с нарушением ООО «Ремстрой-17» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.