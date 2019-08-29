РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 авг. Глава Королева Александр Ходырев вручил грамоты педагогам в ходе августовской конференции, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Королеве состоялась традиционная августовская конференция на тему: «Образование наукограда: от задач к решениям». Перед педагогами и директорами школ выступил глава Королева Александр Ходырев. Он отчитался о проделанной работе и поздравил учителей с началом учебного года.

«Образование и здравоохранение – это две главные составляющие качества жизни горожан. Мы делаем все возможное, чтобы постоянно укреплять материально-техническую базу наших учебных заведений, привлекать в них больше высококвалифицированных специалистов. За последние пять лет построены новые школы и детские сады, отремонтированы многие здания. Много еще предстоит сделать, так как в этом году заложены четыре пристройки к школам и до конца года откроется школа в ЖК «Театральный парк». Все это мы делаем для наших детей, ради будущего», – сказал Ходырев.

Он вручил порядка 50 почетных грамот от министерства образования Московской области и от себя лично.

На конференции педагоги обсудили перспективы развития образования в городе, чтобы держать традиционно высокий уровень знаний и повышать его.