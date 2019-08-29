РИАМО - 28 авг. Применение цифровых технологий при обслуживании железнодорожных составов позволило сокращать издержки на 10-30%, «умный» подвижной состав сам сообщает о своем состоянии, что позволяет выбирать совершенно иную траекторию технического обслуживания, сообщил заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев.

В рамках Международного железнодорожного салона «PRO//Движение. Экспо» обсудили будущее железнодорожных составов. Многие эксперты и представители отрасли сошлись во мнении - применение цифровых технологий в производстве и обслуживании подвижных составов является не только текущим трендом, но и неотъемлемой частью будущего железнодорожной отрасли.

«Мы уже свыклись с такими поездами, как «Сапсан». В этом году будет ровно 10 лет, как они начали курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой. Если говорить с точки зрения владельца актива, то цифровые технологии позволили изменить экономику. Мы говорим о снижении затрат на десять, 20, а в некоторых случаях и 30% только за счет того, что «умные» вещи, «умный» подвижной состав рассказывает о себе сам и позволяет нам выбирать совершенно иную траекторию технического обслуживания», - сказал Кобзев.

По его словам, одной из ключевых задач в сфере пассажирских перевозок является создание комфортной среды без заметных границ между домом и подвижным составом.

Также в рамках обсуждения поднимался вопрос питания современных железнодорожных составов. Дизельное топливо остается основным элементом питания, однако в будущем возможен переход на водородное питание состава.

«Любой гибридный состав, любые гибридные технологии одной из ключевых задач ставят экологию. Сейчас уйти от дизеля невозможно, поэтому сейчас силы и ресурсы затрачиваются на то, чтобы эффективность этой техники повышать. В долговременной перспективе мы рассматриваем переход на водород», - отметил заместитель генерального директора по техническому развитию АО «Трансмашхолдинг» Александр Ермонский.

Он также добавил, что если рассматривать будущее подвижного состава, то можно выделить четыре аспекта: повышение эффективности, снижение стоимости, цифровизация и экология.

«Мы находимся в тренде, но мир так изменился, что успех 5-10 лет назад не является гарантией даже через год. Цифровизация - это то, что является неотъемлемым условием экспортного потенциала. Если у вас нет цифровизации при экспорте продукта, то у вас нет экспорта», - подчеркнул старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Игорь Жук.

Как отмечается на сайте мероприятия, «PRO//Движение. Экспо» является уникальной международной коммуникационной площадкой для встречи лидеров железнодорожной отрасли, экспертов, специалистов, а также местом демонстрации и продвижения современных технологий. «PRO//Движение. Экспо» имеет стратегическое значение в развитии железнодорожной отрасли в России и мире, и усилении международного сотрудничества.