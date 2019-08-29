РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В подмосковном Подольске проводят розыск 40-летней Людмилы Конопацкой, которая 25 августа вышла из дома на улице Свердлова и не вернулась, сообщается в группе «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Людмила Конопацкая 1979 года рождения. Она 25 августа вышла из дома №43А на улице Свердлова в направлении станции «Подольск» и пропала. На работу не пришла и на связь не выходит. Женщина не местная, подруг и друзей у нее нет, телефон выключен», – говорится в сообщении.

Конопацкая нормального телосложения, рост 156 сантиметров, у нее серые глаза, светлые волосы, стрижка каре. Была одета в белую футболку, брюки камуфляжной расцветки, белые кроссовки, красно-черно-белую бейсболку. С собой у нее маленький черный рюкзак.

Родственники обратились в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт». Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.