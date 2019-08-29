РИАМО - 29 авг. Врачи Морозовской больницы в Москве спасли 12-летнего мальчика, упавшего со второго этажа в торговом центре в подмосковном Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Причины падения ребенка неизвестны. В тяжелом состоянии его госпитализировали сначала в реанимацию Воскресенской больницы, а через два дня на вертолете доставили в Москву.

«У мальчика диагностировали тяжелые травмы – гематому печени, перелом кости предплечья и верхней челюсти, компрессионный перелом позвоночника, ушиб головного мозга и травматический шок», – отмечается в материале.

Ребенок был в сознании, но не мог вспомнить о том, что произошло. По словам врачей, частичная потеря памяти характерна для черепно-мозговых травм. Особое опасение у медиков вызывал серьезный перелом челюсти – у пациента диагностировали полное отсоединение лицевого отдела черепа от мозгового.

Во время хирургического вмешательства в кости верхней и нижней челюсти были вставлены зафиксированные между собой винты, которые позволяют сохранить челюсть в неподвижном состоянии.

Кроме того, у ребенка зафиксировали перелом верхней стенки глазницы. Для того, чтобы кость срослась правильно, врачи выполнили специальную процедуру – репозицию – и поставили фрагменты кости в правильное анатомическое положение. Перелом кости предплечья зафиксировали спицами, другого хирургического вмешательства не требовалось.

После операции подросток провел в больнице две недели, еще месяц ему потребуется восстановление дома и затем контрольное обследование в стационаре, чтобы удалить винты из челюсти. Врачи прогнозируют его выздоровление и возвращение к активному образу жизни.