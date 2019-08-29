РИАМО - 29 авг. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца девяти банков Магомеда Мухиева к 11 годам колонии за мошенническое хищение у вкладчиков 37 миллиардов рублей, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Магомеда Мухиева и семерых соучастников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере)», – рассказала Иванова.

По данным следствия, в 2014 и 2015 годах мошенники контролировали девять столичных банков: ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ-Банк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», ООО КБ «Межрегионбанк», ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», ОАО Банк «Содружество», АО «Гринфилдбанк» и ОАО КБ «Максимум».

Кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии деньги вкладчиков похищались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Общий ущерб составил более 37 миллиардов рублей.

Мухиева приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 9,5 миллиона рублей. Один из соучастников приговорен к 4 годам лишения свободы. Остальные получили условные сроки.