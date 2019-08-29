РИАМО - 29 авг. Полицейские ведут поиск автомобиля, который украли у мужчины в Красногорске, стоимость машины оценивается в 1,4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«28 августа в 10:30 в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1980 года рождения с заявлением о том, что от дома в Красногорске неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 1,4 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.