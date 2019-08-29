РИАМО - 28 авг. На данный момент идет обновление железнодорожного состава и работа над улучшением сервиса, до конца 2025 года все вагоны планируется оснастить розетками, кондиционерами и биотуалетами, сообщил первый заместитель генерального директора АО «ФПК» Алексей Жигунов.

«Первое, что нужно пассажиру сейчас - это кондиционеры, розетки и комфортные туалетные комнаты. Вы видите, как мы сейчас работаем над этим. Мы обновляем полностью подвижной состав, смотрим на те вопросы, которые надо решать. Здесь у нас есть четкая стратегия - полностью до 2025 года во всех вагонах поставить, оснастить кондиционерами и биотуалетами», - сказал Жигунов.

По его словам, современный пассажир стал требовательнее и знает, что ему необходимо в пути.

«Мы заключили долгосрочный договор и у нас есть обязательства - в ближайшие 7 лет поставить более 3,7 тысячи вагонов для Федеральной пассажирской компании. Это крупнейший контракт в истории отечественного машиностроения, который обязывает нас в ежедневном режиме совершенствоваться для того, чтобы найти те <…> инновационные решения, которые позволят вывести пассажирские перевозки на новый уровень», - сказал заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.

По его словам, основной современный тезис заключается в том, что пассажир должен не тратить время в пути, а проводить его.