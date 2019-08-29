РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В микрорайоне Климовск Подольска автомобиль столкнулся со скутером, которым управлял несовершеннолетний, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 28 августа в 22:50 на улице Рощинская, напротив дома 35, машина ВАЗ столкнулась со скутером, которым управлял 17-летний водитель, не имеющий права управления», – говорится в сообщении.

По счастливой случайности водитель скутера получил незначительные телесные повреждения.