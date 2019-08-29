РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В микрорайоне Климовск Подольска водитель сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с бабушкой, и скрылся с места происшествия, личность водителя установлена, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа в 8:40 на проспекте 50-летия Октября, напротив дома №14/6.

«Водитель, управляя автомашиной Opel, совершил наезд на 7-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с бабушкой», – говорится в сообщении.

Водитель с места ДТП скрылся, но был установлен сотрудниками ОГИБДД.