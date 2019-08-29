РИАМО - 29 авг. За лето система-112 Подмосковья приняла более 2 миллионов вызовов, в связи со спецификой времени года участились обращения касательно укусов насекомых и просьбы найти заблудившихся грибников, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

По словам Пестова, количество вызовов этим летом оказалось на 10% больше, чем за аналогичный период в 2018-м. Самой востребованной оказалась профессиональная помощь медиков, на втором месте - обращения в полицию, на третьем - к пожарным и газовой службе. В случае укусов змей, клещей и ос операторы системы-112 не только вызывали медпомощь, но и советовали пострадавшим, что надо сделать в первую очередь, чтобы нейтрализовать вред от травмы.

«В связи с разгаром ягодно-грибного сезона значительно выросло число обращений от заблудившихся в лесу и их родственников. Система-112 оказывает значительную помощь в их оперативном поиске. Этому способствует функция геопозиционирования (автоматическое определение местоположения абонента), взаимодействие с комитетом лесного хозяйства Московской области и добровольными спасательными формированиями», — говорится в сообщении.

Система-112 Московской области начала работать 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации. Ее бесперебойную работу обеспечивают более 3,6 тысячи специалистов.