РИАМО - 29 авг. Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве знакомого в Ступине, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

26 августа в СНТ «Механизатор» в Ступине обнаружен труп мужчины 1972 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в Следственный отдел по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области знакомый погибшего», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.