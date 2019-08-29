РИАМО - 29 авг. Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 1 сентября из-за международного фестиваля «Спасская башня», говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.

«В связи с проведением на Красной площади и площади Васильевский спуск дополнительных дневных мероприятий XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» 1 сентября 2019 года Мавзолей В.И. Ленина и некрополь у Кремлевской стены для допуска посетителей будут закрыты», – говорится в сообщении.

Международный фестиваль «Спасская башня» проводится уже в 12-й раз. В нем приняли участие лучшие творческие и музыкальные военные коллективы из 12 стран мира.

Главная тема фестиваля в этом году – соло с оркестром. В исполнении участников звучат не только традиционные марши, но и бардовские песни, эстрадные композиции и даже рок. В программу фестиваля также входят конные выступления.