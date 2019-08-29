РИАМО - 29 авг. Благодаря строительству метро, запуску новых, более просторных поездов в часы пик в вагонах подземки стало в среднем на 15% меньше пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в 2011-2019 годах в столице построили 155 километров линий подземки и 81 станцию метро и МЦК. Протяженность подземки выросла в 1,5 раза.

«К 2023 году московское метро вырастет в два раза. Два новых кольца – МЦК и БКЛ – являются уникальными проектами мирового уровня. Большая кольцевая линия станет самым большим метрокольцом в мире», — написал Собянин на своем персональном сайте.

На линии выпустили 1368 дополнительных пар поездов в сутки. В часы пик число пассажирских мест увеличилось на 321 тысячу – на 30% с учетом МЦК. Пиковые интервалы движения расширили до 11 часов утра. Интервал движения в часы пик сократили до 90 секунд. По словам мэра, такой частоты движения метропоездов на неавтоматизированных линиях нет нигде в мире.

Поезда «Москва» вмещают 1,5 тысячи человек, что на 20% и 28% больше, чем в старых поездах разных моделей.

«С 2010 года Московский метрополитен получил более 3,5 тысяч новых вагонов, в том числе более тысячи поездов «Москва». Доля современного подвижного состава в парке возросла с 12% до 62%, а средний возраст вагонов сократился с 20 до 15 лет. К 2023 году он снизится до 7 лет. Вагонный парк метро Москвы будет одним из самых молодых в мире, не считая городов, где недавно открылось метро», — подчеркнул Собянин.

Благодаря этому удалось создать 5,3 миллиона дополнительных пассажирских мест в сутки с учетом МЦК. Однако и число пассажиров увеличилось – на 1,4 миллиона человек в будни.

Собянин напомнил, что за последние годы реконструировали и построили заново 170 километров железнодорожных путей. Число пассажиров электричек выросло почти вдвое – до 2 миллионов человек в сутки.

«За пределами центра создано около 2 миллионов рабочих мест, открыты тысячи новых магазинов и кафе, построено свыше 300 школ и детских садов, что тоже потенциально снижает маятниковую миграцию. Полностью обновлен наземный общественный транспорт, создано более 300 километров выделенных полос», — отметил мэр.

Он добавил, что с 2011 года построили более 800 километров новых дорог и 480 тоннелей, эстакад, путепроводов, подземных пешеходных переходов и других сооружений. Это рекордный результат не только для Москвы, но и мировых городов.

«Нагрузка снизилась на 35 «старых», то есть открытых до 2011 года, станциях метро. Количество участков метро, работающих с превышением пропускной способности, сократилось вдвое – с 16 до восьми. В среднем в вагонах метро стало на 15% меньше пассажиров в часы пик», — рассказал градоначальник.

Он отметил, что Москва занимает лидирующие позиции по динамике развития общественного транспорта.