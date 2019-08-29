РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг на ежегодной августовской конференции педагогической общественности вручил награды выдающимся педагогам округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Конференция проходит в гимназии №41. Ее посвятили актуальным задачам обновления содержания и повышения качества образования.

«Дорогие педагоги, поздравляю вас в преддверии нового учебного года. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе. Учительство в Люберцах можно назвать одним из лучших в Московской области. Хочу вручить награды выдающимся педагогам», – сказал Ружицкий.

Он вручил учителям и сотрудникам детсадов благодарственные письма губернатора Подмосковья, почетные грамоты главы округа и знаки отличия «За усердную службу».

«В этом году в зеленую зону у нас вошли 14 школ – это школы №№1, 8, 12, 16, 18, 20, 25, 41, 42, 43, 45, 53, 55 и 56. В прошлом году было 10 школ», – заключил Ружицкий.