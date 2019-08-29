РИАМО – 29 авг. Женщина в ходе ссоры нанесла супругу ножевое ранение в Красноармейске, возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

27 августа в 18:30 из квартиры на улице Пионерская в Красноармейске бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением доставлен и госпитализирован мужчина 1951 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД жена пострадавшего. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.