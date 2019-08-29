РИАМО – 29 авг. Советский и российский актер Александр Числов скончался на 55-м году жизни, передает ТАСС.

«Нам сегодня сообщили, что актер Александр Числов скончался», – сказал агентству представитель Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Дата и место похорон артиста к настоящему моменту неизвестны. Причина смерти не уточняется.

Числов родился в 1964 году в Грозном, где провел детство и юность. В 1982-м семья актера перебралась в Москву. В столице он начал посещать театральную студию «Гармония».

В 1989 году Числов дебютировал в кино. Всего на его счету 150 ролей в кино и ТВ-сериалах. Зрители полюбили актера за его колоритную внешность и необычную манеру игры. Он снимался в фильмах «Кровавая барыня», «Профиль убийцы», «Участок», «Инквизитор», «Легенда №17», «Самый лучший фильм», «МУР есть МУР», «Петербургские тайны», «Воровка», «Каменская», «Облако-рай» и многих других.