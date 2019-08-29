РИАМО - 29 авг. Минтруд России объявил итоги Всероссийского конкурса «Семья года», в числе победителей — семья Коломиных из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В конкурсе приняли участие 353 представителя со всех регионов России.

«В число победителей в номинации «Молодая семья» вошла наша подмосковная многодетная семья Коломиных из Клина, которая воспитывает трех дочерей. Поздравляю семью Коломиных с победой и хочу отметить, что семьи из нашего региона ежегодно входят в число победителей», – сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

С начала года в Подмосковье на 5% возросло число многодетных семей. Сегодня в регионе насчитывается 79 619 семей, воспитывающих трех и более детей.

Систему мер социальной поддержки многодетных в регионе расширяют каждый год. Сейчас в Подмосковье более 30 мер социальной поддержки предоставляется семьям, воспитывающих детей. Есть льготы, которые предоставляются исключительно многодетным, например, выплата на школьную форму.