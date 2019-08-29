РИАМО - 29 авг. В Подмосковье на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» при досмотре персиков из Сербии нашли опасные микроорганизмы, бурую монилиозную гниль, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», — говорится в сообщении.

Фрукты уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Бурая монилиозная гниль является опасным возбудителем болезни косточковых культур. Патоген заражает все части растений-хозяев, такие как цветы, почки, побеги, ветки, ветви, цветоносы и плоды. Это может привести к серьезным потерям урожая плодовых культур (до 80%).