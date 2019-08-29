РИАМО - 29 авг. Три детских сада на 625 мест введут в эксплуатацию в районе Северный на северо-востоке Москвы до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Один из них, на 200 мест, находится по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167.

«Застройщик подал извещение об устранении замечаний итоговой проверки. Если повторная проверка подтвердит, что все нарушения устранены, будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Рядом с этим садиком на Дмитровском шоссе появится еще один, тоже на 200 мест. На объекте завершаются фасадные и внутренние отделочные работы. Третий детсад достраивают по адресу: Челобитьевское шоссе, владение 4. Назначена итоговая проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию

Все три детских сада расположены на территории новых жилых массивов. Здания имеют три этажа, группы рассчитаны на детей от трех до семи лет. В детсадах предусмотрены музыкальные и физкультурные залы, кружковые, медицинские блоки, постирочные и так далее.

На прилегающей территории сделали игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивные и хозяйственно-бытовые площадки. Все зоны разделены по возрастным группам.

«К проверкам детских садов в районе Северный привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Все нарушения застройщики устраняют в установленные сроки», – подчеркнул Антосенко.