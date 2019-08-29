РИАМО - 29 авг. Во второй день работы авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском его посетили более 51 тысячи человек, нарушений на территории выставки допущено не было, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии России», — говорится в сообщении.

Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, нарушений на территории выставки не допущено.

Международный авиационно-космический салон открылся 27 августа и продлится по 1 сентября. Участие в летной программе МАКС-2019 принимает рекордное количество пилотажных групп: восемь команд представляют сложный и слаженный пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах.

С 30 августа по 1 сентября площадка авиасалона будет открыта для массового посещения.

Авиасалон МАКС‑2019 в Жуковском: что покажут в небе и на земле>>