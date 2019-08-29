РИАМО - 29 авг. В городском округе Красногорск планируют открыть еще пять пунктов проката велосипедов, три из них заработают в первых числах сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Одной из мировых тенденции в развитых городах и показателем их «комфорта» является возможность отказа от транспорта. <…> Приятно было отметить, что жители берут велосипеды не только для развлечения, но и в качестве альтернативы общественному и личному транспорту», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В городском округе уже открыты пять станций велопроката — одна на 16 мест и четыре на 12 мест. Их услугами может воспользоваться любой житель или гость Красногорска. Арендовать велосипед очень просто – нужно пройти несложную регистрацию в приложении велопроката, помимо этого, необходимо оставить платежные данные.

В ближайшее время, 2 сентября, запустят станции на 32 и на 12 мест, 4 сентября — еще один пункт на 12 мест. Также скоро ожидается открытие станции на 20 мест, там сейчас заканчивается укладка плитки. В 2020 году в городском округе планируется открыть прокат еще на 12 мест.