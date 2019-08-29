РИАМО - 29 авг. Телефонный мошенник похитил с банковского счета жителя столицы более 3 миллионов рублей, полиция проводит проверку по факту кражи, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

С заявлением в полицию обратился 47-летний мужчина. Он сообщил, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Неизвестный сообщил, что для того, чтобы обезопасить свои счета и денежные средства, находящиеся на них, клиенту необходимо сообщить поступающие СМС-коды. После этого мужчина обнаружил списание денежных средств с расчетного счета в общей сумме 3,15 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, добавил он.