РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 авг. В четверг в подмосковных Люберцах стартовала ежегодная августовская конференция педагогической общественности, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Конференция проходит в гимназии №41. Ее посвятили актуальным задачам обновления содержания и повышения качества образования.

«Ежегодно мы проводим с вами такую конференцию. Можно с уверенностью сказать, что качество образовательных услуг в округе повысилось. В течение года проводились оценочные процедуры как со стороны муниципалитета, так и региона и страны», – сказала начальник управления образованием администрации горокруга Виктория Бунтина.

Она добавила, что в целях реализации регионального проекта «Современная школа» принято решение о создании на базе 10 городских школ ресурсных центров. На базе школы №22 в Токареве создан ресурсный центр «Точка роста».

Целью проекта является создание автоматизированных рабочих мест, оснащение современной техникой классов.

По словам Бунтиной, в Люберцах функционирует 101 школа, в которой обучаются свыше 51 тысячи человек.

«Нашей задачей является сохранение уровня заработной платы, а также ее повышение», – пояснила Бунтина.

Она добавила, что в ряде школ пройдет реорганизация в сфере кадров. Так, она подчеркнула, что в муниципалитете есть потребность в учителях начальных классов.

«Доля молодых учителей в возрасте до 25 лет в городском округе Люберцы составляет 25%», – заключила Бунтина.