РИАМО - 29 авг. В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил 11-летний мальчик из Воскресенска, пострадавший во время игры на строительной площадке, на него упал металлический забор, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«При обследовании у пациента был обнаружен закрытый перелом диафиза правой бедренной кости со смещением отломков и множественные рваные раны лица и рук. Хирургами 2-го травматолого-ортопедического отделения была проведена закрытая репозиция отломков бедренной кости, стержневой металлоостеосинтез», - рассказал лечащий врач Алексей Лысенков.

Он отметил, что сейчас пациент идет на поправку, но полный курс реабилитации займет не менее 3 месяцев.

«Врачи напоминают - строительные площадки не место для детских забав, а объект повышенной опасности», - заключается в материале.