РИАМО – 29 авг. Согласно рейтингу The Economist Intelligence Unit, российская столица вошла в число 40 лучших городов мира по уровню безопасности, сообщает РБК.

В рейтинг попали 60 крупных городов мира. Специалисты проанализировали их по 57 различным показателям, включая цифровую безопасность, безопасность здравоохранения и инфраструктуры, а также личную безопасность. Больше всего в лидерах рейтинга этого года оказалось городов Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Первое место занял японский Токио, набрав самый высокий суммарный балл по всем показателям. Второе место получил Сингапур, третье – Осака. На четвертом и пятом местах – Амстердам и Сидней. Также в десятку вошли Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул, Мельбурн. Москва заняла 37-ю строчку рейтинга», – говорится в материале.

Российская столица получила оценку в 65,8 балла при максимуме 100 баллов. По цифровой безопасности у Москвы – 54-е место, по здравоохранению – 30-е, по безопасности инфраструктуры – 32-е, по личной безопасности горожан – 39-е.