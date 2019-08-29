РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В подмосковном Подольске по просьбе жителя планируют внести в план работ на 2020 год ремонт дворовой территории на улице Мира, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы во дворе дома №15 по улице Мира. Он отметил, что просит внести заделку ям в данном дворе в план работ.

«Рассмотрев обращение по вопросу благоустройства на улице Мира, у дома №15 сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Вышеуказанная дворовая территория предложена для включения в адресный перечень по проведению комплексного благоустройства на 2020 год», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.