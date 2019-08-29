РИАМО – 29 авг. В первый день осени на Земле ожидаются малые и средние магнитные бури, из-за этого возможны сбои в работе энергетических систем, может быть затруднена радиосвязь, сообщается на сайте «Метеовести».

Сейчас Солнце находится в периоде своей минимальной активности, но в ближайшие дни потоки солнечного ветра сумеют взбудоражить магнитосферу Земли.

«Ожидается, что 31 августа и 2 сентября геомагнитное поле будет возмущенным, а в первый день календарной осени возможны магнитные бури уровня G1-G2, то есть малые и средние магнитные бури», — говорится в сообщении.

В эти дни возможны сбои в работе энергетических систем, могут быть затруднены радиосвязь и управление космическими аппаратами. В высоких широтах возможно образование полярных сияний. Может ухудшиться самочувствие метеозависимых людей.

Четвертого - пятого сентября геомагнитное поле будет спокойным, 6-7 сентября - неустойчивым, а затем в околоземном космическом пространстве воцарится полный штиль, который, по предварительным прогнозам, продлится до середины третьей декады сентября.