РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В микрорайоне Климовск Подольска похитители автомобиля Kia Sportage 2015 года выпуска попали на видео, их разыскивает полиция и владельцы автомобиля, сообщил «РИАМО в Подольске» источник, знакомый с ситуацией.

«Двое неизвестных 28 августа в 02:00 украли со стоянки Kia Sportage 2015 года выпуска. Автомобиль был припаркован около дома №4 на Спортивном проезде. Они попали на видео, теперь их разыскивает полиция и владельцы автомобиля», – сказал источник.

Всех тех, кому что-либо известно о краже или о людях на видео, просят сообщить в полицию.