РИАМО - 29 авг. Четвертое тестирование электронного голосования прошло в Москве, система отработала штатно, без сбоев, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

28 августа в эксперименте приняли участие 2188 человек, это на 21% больше, чем на предыдущем этапе. Во время тестирования жители трех избирательных округов выбирали, что их району нужно развивать в первую очередь, парковочное пространство или парки. Большинство проголосовали за парковки.

«Мы учли все замечания экспертов и членов рабочей группы, которые поступали в ходе предыдущих этапов тестирования. В ходе четвертого теста мы также отработали все возможные сценарии сбоев. При этом не зафиксировали ничего, что прерывало бы ход голосования или вносило какие-то изменения в работу системы. Так что к выборам 8 сентября мы готовы», - сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Председатель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов ранее отметил, что четвертое тестирование прошло «химически чисто».

Впервые систему электронного голосования в столице проверили 11 июля на выборах глав студенческих советов. Тогда произошел ряд сбоев, которые специалисты учли и исправили. На втором и третьем тесте сбоев не зафиксировали.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. На них впервые применят систему электронного голосования, которая создана на основе технологии блокчейна. Участие в онлайн-голосовании смогут принять жители одного из экспериментальных округов: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, №10 – Северный, Лианозово, Бибирево и №30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Проголосовать удаленно смогут около полумиллиона жителей столицы. Участие в интернет-выборах добровольное – отдать свой голос можно и привычным способом на избирательном участке.