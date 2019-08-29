РИАМО - 29 авг. На 36 улицах в столичном районе Арбат в рамках эксперимента появятся новые дорожные знаки размером 50 на 50 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«Новые знаки устанавливают на квадратных стойках с пластиковыми колбами, которые заменят стандартные таблички с информацией об оплате. Такие стойки более устойчивы, они не будут вращаться вокруг своей оси и позволят надежнее крепить к ней сами дорожные знаки», – говорится в сообщении.

Кроме того, новая форма стоек дает возможность использовать смещенные крепления – они освобождают дополнительное пространство для пешеходов и облегчают механизированную уборку улиц.

Количество знаков в районе сократится на 44 процента, а количество стоек – на 26 процентов. Кроме того, в зоне будет введена зона платной парковки по такой же схеме, которая уже реализована в Хамовниках.

Новые дорожные знаки появятся на Арбате, в Арбатском переулке, переулке Сивцев Вражек, Кропоткинском переулке, Большом и Малом Афанасьевских переулках и других улицах района.