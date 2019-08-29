РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В поселке Кузнечики Подольска специалисты молодежного центра «Максимум» раздали прохожим памятки о правильном поведении на дорогах, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Кузнечики Подольска 28 августа была проведена социально-значимая акция по безопасности дорожного движения «Снова в школу». Акция была приурочена к началу учебного года. В рамках мероприятия специалистами молодежного центра «Максимум» были изготовлены листовки с информацией о правильном поведении на дорогах, которые раздали прохожим», – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие более 40 человек, а также директор молодежного центра «Максимум» Михаил Жученко.