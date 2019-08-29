РИАМО - 29 авг. Тверской суд Москвы отправил на принудительное лечение мужчину, который напал на сотрудника полиции во время несогласованной акции в сентябре 2018 года в столице, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Василий Костылев признан виновным в совершении уголовно наказуемых деяний, <…> предусмотренных частью 1 статьи 318, частью 2 статьи 318 УК РФ, в состоянии невменяемости, и освобожден от уголовной ответственности», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении Костылева применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

По данным СМИ, 9 сентября 2018 года в Москве прошла несогласованная акция против пенсионной реформы. Во время митинга Костылев схватил одного из полицейских за шею и повалил на асфальт, а второго полицейского ударил рукой, из-за чего тот получил сотрясение мозга. Позже экспертиза обнаружила у мужчины шизотипическое расстройство личности.