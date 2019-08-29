РИАМО - 29 авг. Запуск второй очереди распределительного центра «Коледино» в Подольске площадью 50 тысяч квадратных метров ожидается в сентябре, полное завершение строительства логистического центра Wildberries намечено на 2020 год, власти Подмосковья поддержат компанию в развитии, передает корреспондент РИАМО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг приехал с рабочим визитом в Подольск.

«Wildberries становится визитной карточкой российского бизнеса. Работают молодые ребята, заметен динамичный рост. Наша задача - безусловно оказать максимальное содействие по дальнейшему расширению, по поддержке таких компаний», - сказал Воробьев.

Он отметил, что обсуждаются разные варианты развития компании в Подмосковье.

«Рост экономики <…> для нас является ключевым, когда такие компании <…> приходят, для нас это безусловно успех. Очень приятно было побывать на этих распределительных центрах», — подчеркнул губернатор.

В настоящий момент функционируют два склада компании, там уже трудятся 5 тысяч человек. Строят еще два склада по 50 тысяч квадратных метров.

После запуска всех очередей предприятие планирует обеспечить 12,5 тысяч рабочих мест.

Строительство логистического центра начали в 2018 году. Проект стал крупнейшим комплексом в России, возводящимся по схеме build-to-suit для собственных нужд одного ритейлера. Сегодня распределительный центр «Коледино» обслуживает покупателей во всех пяти странах присутствия компании: России, Казахстане, Беларуси, Киргизии и Армении.

В логистических комплексах Wildberries осуществляются прием, хранение, подготовка и отгрузка заказов. В настоящий момент в распредцентрах компании находится свыше 54 миллионов товаров, ежедневно осуществляется отгрузка более 1 миллиона штук.

ООО «Вайлдберриз» – онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 15 лет. Оборот Wildberries в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 миллиарда рублей.