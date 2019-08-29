РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 29 авг. В подмосковном Дзержинском на трех улицах начали устанавливать дорожные знаки, запрещающие проезд грузового транспорта по ночам, сообщила временно исполняющий полномочия главы округа Людмила Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жители неоднократно жаловались Ивановой на шумные грузовики, которые ездят ночью по улицам Угрешская, Дзержинская и Ленина.

«Движение грузовиков запрещено». К установке таких знаков сегодня (29 августа – ред.) приступили дорожные службы. Информационные щиты и дорожные знаки предупреждают водителей о запрете движения с 21:00 до 8:00 по улицам Угрешская, Дзержинская и Ленина», – написала Иванова.

Она отметида, что знаки – важный инструмент, который позволит ГИБДД штрафовать нарушителей и снизить трафик самосвалов по улицам города.

«Проблема грузовиков, носящихся по улицам Дзержинского и мешающая спокойствию горожан, тянется уже несколько лет. В июле обратилась за помощью к руководству области. Вместе с представителями правительства Московской области провели совещание, на котором мы решили в том числе ограничить вечерне-ночной трафик грузовиков. К сожалению, потребовалось почти 1,5 месяца для устранения юридических нюансов, которые препятствовали установке знаков», – пояснила Иванова.