РИАМО – 29 авг. Вброс купюр «банка приколов» в российские банкоматы всегда проходил только в устройства производства компании NCR, проблема связана с устаревшим программным обеспечением, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Билеты банка приколов» — это сувенирные купюры, похожие на настоящие деньги. В 2018 году в России были зафиксированы случаи внесения данных купюр в банкоматы разных банков на различные суммы – от 800 тысяч до 5 миллионов рублей.

«Во всех прошедших в России за последнее время атаках на банкоматы кредитных организаций, когда в устройство вносились купюры «банка приколов», использовались банкоматы одного производителя – NCR. И только с валидаторами (устройство, распознающее купюры) ABV, HBV и RBV», – говорится в сообщении.

Проблема связана с программным обеспечением: валидаторы на банкоматах NCR – это по сути что-то вроде сканера с УФ-лампой. Шаблоны распознавания заливаются на валидатор обслуживающими сервисными центрами, а сам банк ограничен в настройках и не имеет возможности влиять на шаблоны.

Сегодня более половины парка банкоматов NCR относится к последним модификациям (не старше двух лет). По данным ЦБ, на начало года в стране было более 200 тысяч банкоматов, из них 135 тысяч – с функцией приема наличных.

Согласно информации на сайте NCR, в России 40 тысяч устройств производителя. Клиентами компании являются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Юникредит-банк, Райффайзенбанк, Росбанк. Компания знает об уязвимости, но обновлять программное обеспечение не собирается.