РИАМО - 29 авг. За лето в Подмосковье собрали около 1,4 тысячи тонн клубники, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Сбор урожая малины, клубники и голубики начался в регионе в первой декаде июня. Ягоду собирают восемь крупных производителей и небольшие хозяйства на площади порядка 450 гектаров.

«В этом сезоне подмосковные аграрии увеличили сбор клубники по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день собрали 1393 тонны ягоды», - сказал Разин.

Он добавил, что дожди внесли свои коррективы в планы.

«К примеру «Русская ягода» городского округа Луховицы планировала за сезон собрать в открытом грунте порядка 160 тонн клубники, а собрано всего 72 тонны. Большая часть сбора этой ягоды приходится на лидера региона – «Совхоз имени Ленина», - уточнил министр.

При этом сезон сбора ягоды еще не окончен.