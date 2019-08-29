РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. Пешеходную дорожку восстановили на Юбилейной улице Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушение пешеходной дорожки на улице Юбилейная. Он отметил, что в жилом комплексе «Подольские просторы» необходимо привести данную дорожку в надлежавший вид.

«Рассмотрев обращение по вопросу благоустройства пешеходной дорожки на улице Юбилейная, дом 7А сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства проведены», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.