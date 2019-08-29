РИАМО – 29 авг. Из 10,1 миллиона жителей России предпенсионного возраста официально трудоустроены 40%, женщин предпенсионного возраста трудоустроено 38%, мужчин – 43%, пишет в четверг газета «Известия».

Пенсионный фонд России направил письмо в Роструд, в документе есть сведения о численности трудящихся россиян предпенсионного возраста.

«В документе есть информация (на основе уникальных СНИЛС) о работающих мужчинах 1959–1963 годов рождения и женщинах 1964–1968 годов рождения. Согласно документу, первых в России 1,8 миллиона человек, последних 2,2 миллиона — выходит, что работают 4 миллиона предпенсионеров», — говорится в статье.

По данным Росстата на 1 января 2019 года, в РФ живут 4,3 миллиона мужчин и 5,8 миллиона женщин предпенсионного возраста. Всего – 10,1 миллиона человек.

«Таким образом, официально трудоустроены лишь 40% граждан предпенсионного возраста. Среди женщин эта доля несколько ниже (38%), среди мужчин — выше (43%)», — добавляется в материале.

По данным Минтруда России за июль, неработающих граждан предпенсионного возраста 6,1 миллиона человек. Некоторые из них вышли на пенсию досрочно - такое право имеют военные, врачи, учителя и некоторые другие категории. Некоторые не могут работать, например, по состоянию здоровья. Инвалидов старше 30 лет в России не более 1 миллиона человек.

«Максимальное пособие по безработице для тех, кому осталось пять лет до официального завершения карьеры, на 41% больше обычного и составляет 11,3 тысячи рублей. Кроме того, предпенсионеры имеют право бесплатно повысить квалификацию или обучиться новой профессии, обратившись в службу занятости», — отмечается в материале.

Возможностью повысить квалификацию или обучиться новой профессии воспользовались за полгода 8,5 тысяч человек.

С 2019 года изменен возраст выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и 60 – для женщин. Переходный период продлится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на один год, пока не достигнет общеустановленного. Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие два года, возрастной порог снижается на полгода. Таким образом, граждане, которые собирались на пенсию в этом году, выйдут на нее позже на полгода, а те, кто должен выйти на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года.