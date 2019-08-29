РИАМО - 29 авг. На специализированных стоянках ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» находится более 350 автомобилей, которые с начала года никто не забрал, эти машины эвакуировали за парковку в неположенных местах, большинство авто непригодно к эксплуатации, сообщил РИАМО представитель пресс-службы АМПП.

«Если водители не забирают свои авто со специализированной стоянки более 60 суток, то эти машины считаются невостребованными. Их владельцы разыскиваются при помощи ГИБДД, им направляются уведомления. Если собственник так и не пришел за автомобилем, то суд признает его транспорт бесхозным, затем автомобиль может быть утилизирован или отправлен на реализацию», — сказал собеседник агентства.

Многие владельцы не забирают свои старые отечественные авто по той причине, что стоимость таких машин ниже, чем цена их перемещения и хранения на спецстоянке.

«При этом от ответственности за нарушение такие водители не уйдут – стоимость за перемещение и хранение будет взыскиваться с нарушителя в судебном порядке – поэтому просим автомобилистов вовремя забирать свои автомобили», — добавил собеседник агентства.

Подать жалобу на брошенный транспорт можно на портале «Наш город». Кроме того, можно обратиться в управу или префектуру. Если бесхозный автомобиль находится на проезжей части, то надо обратиться в ГИБДД.