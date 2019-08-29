РИАМО - 29 авг. Число несанкционированных свалок снизилось в Подмосковье в 2019 году, для пресечения таких нарушений работают полиция, экологический надзор и прокуратура, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«По данным Госадмтехнадзора, в этом году за несанкционированный сброс мусора было выписано 380 штрафов на общую сумму 16,6 миллиона рублей. В прошлом году таких случаев было в два раза больше. И вряд ли за оставшиеся четыре месяца мы побьем рекорд прошлогодней статистики. То есть фактически свалок стало меньше», — сказал Хромушин в интервью «Российской газете».

Он добавил, что в частном секторе работают нелегальные группы, которые предлагают вывезти мусор по цене ниже установленных тарифов. Нелегальные перевозчики могут сбрасывать мусор на обочины. Для предотвращения нарушений работают полиция, экологический надзор и прокуратура.

«Мы строим новую отрасль, которой раньше не было. Для того чтобы она начала работать без сбоев, просто нужно время. Сейчас дачники вернутся на зимние квартиры, появится время перегруппироваться и завершить ручную работу с подрядчиками для бесперебойного функционирования системы в следующем сезоне», — подчеркнул министр.

Он отметил, что, как только появится запас по мощностям приема отходов, система самоорганизуется. Тогда незаконные схемы постепенно сойдут на нет.

«Кроме того, когда мы построим достаточное количество современных сортировочных комплексов, наладится цикл работы площадок для перегрузки, и необходимость в ручном регулировании также отпадет. <…> Сейчас их работает три - в Серебряных Прудах, Рошале и Зарайске. В этом году планируем запустить еще пять - в Кашире, Сергиевом Посаде, Коломне, Егорьевске и Солнечногорске», — отметил Хромушин.

Он добавил, что в следующем году откроются четыре комплекса в Волоколамске, Ногинске, Можайске и Дмитрове. После этого подмосковная система сортировки отходов заработает в полную силу.

Раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. Он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на сухие и органические. Раздельный сбор позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.