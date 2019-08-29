РИАМО – 29 авг. Этим летом в России выросли продажи шоколада и кофе на 3 и 11 процентов соответственно, эксперты связали это с тревогами из-за экономики и ожиданием финансового кризиса, пишет в четверг газета «Известия».

«В летний сезон-2019 (с мая по конец августа), как показали данные потребительской панели GfK Rus, покупки шоколада и кофе в физическом объеме увеличились по сравнению с прошлым годом на 3 и 11% соответственно, в денежном выражении — на 4 и 8%. <…> В прошлом году наблюдалась иная картина: шоколад лишь незначительно вырос (1%), а кофе снизился на 18%», — говорится в статье.

Научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян связал это с экономикой и ожиданием роста цен. С ним согласился диетолог Алексей Ковальков.

«Шоколад во все времена и во всех странах был продуктом, повышающим выработку дофамина, который сейчас особенно необходим людям. В моменты, когда нет стабильности, они переходят на углеводы. Это было отмечено статистически, начиная со времен Великой французской революции», — сказал Ковальков.

Он также отметил, что с точки зрения получения гормона счастья шоколад в дождливое и холодное лето не помогает, так как серотонин образуется при ярком свете.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов также отметил, что люди тревожатся по поводу экономики и ждут финансового кризиса.

«В целом, известный факт, что в нестабильные времена люди начинают экономить на многих серьезных вещах — например, не покупают автомобили, ювелирные украшения, снижают потребление деликатесов. При этом спрос на шоколад традиционно растет, поскольку это недорогой, но эффективный способ повысить настроение, своего рода антикризисная диета», — сказал Суверов.

Ковальков напомнил, что ВОЗ рекомендует пить в день не больше шести чашек кофе, причем маленьких. Тутельян советует ограничиться одной-двумя, а также не злоупотреблять шоколадом, ведь он содержит много жира и углеводов. ВОЗ считает допустимой дозой углеводов 60 граммов в день.