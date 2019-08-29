РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. В микрорайоне Кузнечики Подольска зафиксировали пожар в одной из квартир на Бульваре 65-летия Победы, на место выехали огнеборцы, но возгорание удалось ликвидировать до их прибытия, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 28 августа в 19:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Подольск, Бульвар 65-летия Победы, дом №2, квартира 58. Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений», – говорится в сообщении.

На место прибыли четыре единицы техники и 15 человек.