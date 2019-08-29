РИАМО – 29 авг. На создание новой системы орнитологической безопасности полетов воздушных судов Минтранс РФ выделит 5,6 миллиона рублей, пишет в четверг газета «Известия».

Тендер на соответствующую разработку объявили через несколько дней после аварийной посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», произошедшей 15 августа на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский» в Подмосковье.

«Разработчикам системы необходимо представить предложения по стимулированию внедрения новых технологий в области орнитологической безопасности и найти подходы к собственникам аэропортов, чтобы они обеспечивали защиту от птиц на надлежащем уровне», – говорится в сообщении.

Кроме того, победитель тендера обязан изучить опыт США, Канады, Австралии и стран Евросоюза.

По словам руководителя отраслевой группы авиационной орнитологии Сергея Рыжова, Минтранс впервые за 25 лет выделяет такие средства на защиту авиагаваней от птиц.

Пятнадцатого августа самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе из-за попавших в оба двигателя птиц. Погибших в результате ЧП нет, за медпомощью обращались 76 человек. Позднее команда самолета была награждена президентом РФ Владимиром Путиным, пилотам присвоено звание Героев России.