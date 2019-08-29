РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. Шесть школ подмосковного Подольска вошли в топ-100 лучших образовательных учреждений Московской области по качеству обучения и организации учебного процесса, сообщается на сайте администрации горокруга.

Министерство образования Московской области назвало лучшие школы по качеству обучения и организации учебного процесса по итогам прошлого года.

«В рейтинг топ-100 лучших школ Подмосковья вошли шесть школ городского округа Подольск. Это лицей №23, гимназия имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск, Лицей №5, средняя общеобразовательная школа №32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка, лицей №1, лицей Климовска», – говорится в сообщении.

Оглашение списка самых успешных образовательных организаций уже стало традиционным перед стартом нового учебного года. Среди основных критериев оценки – качество преподавания, применение новых технологий и даже оснащение кабинетов. Также эксперты учитывали результаты выпускников на ЕГЭ и участие во всероссийских и международных олимпиадах.