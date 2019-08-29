РИАМО - 29 авг. «Бизнес-недвижимость», входящая в структуру АФК «Системы», выходит на рынок логистической недвижимости и планирует развивать склады индивидуального хранения в зданиях бывших автоматических телефонных станций (АТС), пишет в четверг газета «Ведомости».

Партнером компании выступит сервис «Кладовкин». Первый совместный проект площадью более 5 тысяч квадратных метров появится на месте АТС на улице Беломорской на севере Москвы уже в конце 2019 года. Инвестиции в него составят около 100 миллионов рублей.

«Всего в среднесрочной перспективе партнеры планируют увеличить количество проектов с «Кладовкиным» до 10. Это позволит совместной компании стать ведущим игроком на рынке складов индивидуального хранения как по площади, так и по числу объектов», – говорится в материале.

Контроль в совместном предприятии получит «Бизнес-недвижимость». При этом имеющиеся три склада «Кладовкина» в Москве в сделку не войдут, уточняется в статье.

Реконструкция АТС под склады является логичным шагом, считают аналитики. Затраты на реконструкцию под такого рода проекты существенно ниже, чем под другие виды недвижимости, а значит, и доходность выше.

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