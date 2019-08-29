РИАМО – 29 авг. Одного из мужчин, пытавшихся сорвать спектакль Театра.doc, могут посадить на 15 суток, его задержали, в его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве, пишет ТАСС.

По словам режиссера театра Анастасии Патлай, накануне вечером группа из 10 человек попыталась помещать проведению спектакля «Выйти из шкафа». Они вошли в зону сцены, при этом громко разговаривали и прервали ход спектакля. Сотрудники театра вызвали полицию. Спектакль «Выйти из шкафа» повествует о жизни современных российских геев.

«Полиция составила в отношении Антона Ткачука протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), ночь он провел в отделении (полиции – ред.). Остальные граждане покинули отделение еще ночью, они дали объяснения (о произошедшем – ред.) и написали заявление на хулиганские действия со стороны ворвавшихся и прервавших в театре постановку мужчин», - рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Максимальное наказание по этой статье — 15 суток ареста.

Актеры МХАТа раскритиковали качество спектаклей театра>>