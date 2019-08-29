РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 29 авг. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) подмосковного Дзержинского за неделю поступило 1,4 тысячи вызовов, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

«С 21 по 28 августа МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало в режиме повседневной деятельности. Всего было принято 1 417 вызовов», – говорится в сообщении.

Три из них касались вызова пожарной охраны, 30 – полиции, 119 – скорой медицинской помощи. Также жители трижды просили вызвать аварийную службу газовой сети.

Кроме того, был 201 хулиганский и справочный вызовы, а также 253 вызова, которые не требовали реагирования.